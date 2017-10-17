В Мурманске открылся технопарк "Кванториум" для одаренной молодежи

МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Торжественная церемония открытия детского технопарка "Кванториум", в котором будут обучаться больше 300 ребят из Заполярья, открылся в мурманском центре дополнительного образования "Лапландия", передает корреспондент РИА Новости.

Мурманская область вошла в перечень субъектов РФ – получателей федеральной субсидии. Программа реализуется в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей". В "Кванториуме" в октябре этого года к занятиям приступили 23 группы обучающихся по 11 образовательным программам пяти направлений: "Биоквантум", "Робоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в своем выступлении отметил, что создание в стране сети детских технопарков – это реализация стратегического плана интеллектуального прорыва в развитии России, укрепления авторитета страны. В цеха и лаборатории "Кванториума" пришли почти 300 ребят, желающих быть на переднем крае открытий в науке, технике и технологиях.

Как сообщил Тюкавин, из федерального и регионального бюджетов на ремонт помещений и закупку оборудования было выделено более 100 миллионов рублей. "И мы знаем – эти вложения очень быстро окупятся. Ведь здесь найдут свое призвание и получат первый производственный опыт сотни будущих высококлассных специалистов, так необходимых для развития экономики нашего арктического края", – подчеркнул вице-губернатор.

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