"Ингосстрах" завершил выплаты родственникам жертв авиакатастрофы над Синаем

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Ингосстрах" завершил выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе над Синаем два года назад, говорится в сообщении "Ингосстраха".

"Ингосстрах" заявляет о полном выполнении обязательств в части выплат родственникам погибших в авиакатастрофе Airbus 321-200 авиакомпании "Когалымавиа" над Синаем", — говорится в сообщении.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена сообщал журналистам, что родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом готовят крупный иск к страховым компаниям, так как считают страховые выплаты "мизерными".