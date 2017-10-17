Автоэксперты разошлись во мнениях о переходе с летней резины на зимнюю

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, разошлись во мнениях относительно того, стоит ли столичным автомобилистам переходить с летней на зимнюю резину: одни считают, что сейчас самое время сделать это, чтобы избежать ДТП и очередей в шиномонтажах; другие отмечают, что торопиться не стоит.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник сообщили, что рекомендуют московским автомобилистам в ближайшее время поменять летние шины на своих автомобилях на зимние из-за предстоящего похолодания. Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что морозные ночи придут в Москву в пятницу и субботу, температура опустится до минус 1 — плюс 4 градусов.

"Скоро нас ожидает похолодание, и люди, не успевшие поменять резину, стоят в очередях в соответствующих сервисах и рискуют попасть в ДТП", — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он заметил, что сам планирует перейти на зимнюю резину уже в эту субботу.

В свою очередь координатор ФАР Андрей Орел сообщил, что, по его мнению, пока рано "переобуваться". При этом заявил, что сам предпочитает делать это в первую неделю ноября.

"Пока можно не торопиться, земля теплая еще, но тем, кто ездит ночью, надо", — заявил в свою очередь координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.