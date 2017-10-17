Жена Джигарханяна заявила, что не знает о желании актера развестись с ней

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Никакой официальной информации о состоянии здоровья Армена Джигарханяна и его якобы желании развестись с Виталиной Цымбалюк-Романовской у супруги актера нет, сообщила РИА Новости представитель Цымбалюк-Романовской Ирина Мазур.
Ранее "Российская газета" сообщила, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой, генеральным директором Московского театра под руководством Джигарханяна Цымбалюк-Романовской.
"Официальных данных о состоянии здоровья актера и его намерениях (подать на развод – ред.) у нас нет", — сказала Мазур.