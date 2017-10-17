Самолет МС-21-300 совершил первый дальний перелет - из Иркутска в Жуковский

Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский

Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 во вторник впервые совершил дальний перелет — из Иркутска в подмосковный Жуковский, где продолжит летные испытания, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"17 октября 2017 г. первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское", г. Жуковский Московской области, для продолжения летных испытаний", — говорится в сообщении.

Самолет преодолел порядка 4,5 тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте около 10 тысяч метров.

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.