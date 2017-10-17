Самолет МС-21-300 совершил первый дальний перелет - из Иркутска в Жуковский

16:0617.10.2017
(обновлено: 16:15 17.10.2017)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 во вторник впервые совершил дальний перелет — из Иркутска в подмосковный Жуковский, где продолжит летные испытания, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"17 октября 2017 г. первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское", г. Жуковский Московской области, для продолжения летных испытаний", — говорится в сообщении.
Самолет преодолел порядка 4,5 тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте около 10 тысяч метров.
Отмечается, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.