В Госдуме прокомментировали проект о лишении сектантов родительских прав

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Проект постановления пленума Верховного суда РФ о лишении прав родителей, которые водят детей в секты, является разъяснением действующих законов и не может никаким образом ограничить право человека исповедовать ту или иную религию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").
"Это не может никаким образом ограничить право человека исповедовать какую-то религию… Закон принимается в тех случаях, когда судом эти организации уже или ликвидированы, или их деятельность признана незаконной, наложен запрет на эту деятельность. А такое решение тоже принимает суд", — сказал Валеев РИА Новости.
Парламентарий отметил при этом, что "возможность произвола исключается тем, что суд исследует все эти обстоятельства, основания четко прописаны". Причем перечень этих оснований "расширительному толкованию, в принципе, не подлежит".
Депутат отметил, что позитивно оценивает проект постановления пленума Верховного суда РФ, так как "это разъяснение суда порядка применения тех законов, которые у нас действуют".
"Эти законы направлены на защиту детей от вредного влияния, противоправного влияния. Это связано именно с невыполнением родителей своих обязанностей по воспитанию детей, по охране детства", — пояснил парламентарий.
"Насколько я знаю, постановление отправлено на доработку формулировок", — также добавил он.