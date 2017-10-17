МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) хотят провести отдельное специальное заседание по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, чтобы обсудить, в том числе, практику профилактического учета, существующую в некоторых республиках Северного Кавказа.
В ответ глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что это отдельная масштабная тема, которая требует более детального обсуждения.
"Мне кажется, что нам надо запланировать специальное заседание по этой теме и сформулировать ее несколько пошире, а именно — профилактика преступлений и противоправного поведения", — предложил глава СПЧ.
"Тема очень важная, серьезная, и когда мы говорим о том, что нужно этот механизм (профилактический учет) менять, то нужно его менять, в первую очередь через закон о профилактике преступлений и правонарушений", — уверен он.