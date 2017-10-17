ВЭБ запускает новый сервис по обеспечению населения лекарствами

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Внешэкономбанк и Новгородская область запускают совместный пилотный проект по созданию системы мониторинга обеспечения лекарственными препаратами граждан региона на основе технологии блокчейн.

Проект анонсировали глава ВЭБа Сергей Горьков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Открытые инновации".

"Вместе с правительством Новгородской области мы создаем принципиально новый продукт, интегрируя три различные технологии: электронный рецепт, подсистему маркировки лекарственных средств и ресурсы платформы Ethereum. В результате мы получаем прозрачный и понятный для всех участников процесса сервис. Больной получает у врача рецепт с QR меткой, информация об этом автоматически попадает в единый реестр, связывая данные больного и назначенный ему препарат, включая данные по конкретной упаковке на основании маркировки товара", — сказал Горьков.

"Текущий уровень автоматизации медицинских учреждений в России не является оптимальным, например, участники бизнес-процесса по назначению и выдаче лекарственных препаратов могут вносить несогласованные изменения в систему, что приводит к возможности закупки фальсифицированных лекарств или продуктов с нарушением сроков хранения. Использование технологии блокчейн при мониторинге всей цепочки поставок лекарственных препаратов позволит предотвратить злоупотребления и выявить нелегальный оборот дорогостоящих лекарств, а также сократить случаи смертности по причине приема некачественных лекарств", — отметил губернатор Никитин.

Проект будет запущен в октябре, тестирование рабочего прототипа завершится в декабре 2017 года. Опытная эксплуатация и подготовка к масштабированию проекта намечена на февраль 2018 года. Разработчиком программного решения выступает компания из Санкт-Петербурга "Объединенная медицинская корпорация".

Пилотный этап проекта реализуется на базе Новгородской областной клинической больницы с последующим тиражированием успешных результатов в другие учреждения и регионы России. Для реализации настоящего пилотного проекта Внешэкономбанк и правительство Новгородской области намерены провести серию образовательных программ для подготовки специалистов в области технологии блокчейн на базе Центра компетенций блокчейн.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.