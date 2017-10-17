В Центре "Э" рассказали о блогерах, помогающих силовикам "за совесть"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров рассказал о блогерах, которые помогают силовикам бороться с преступностью в интернете.
По его словам, для борьбы с преступностью действий одних только правоохранителей недостаточно. Макаров подчеркнул, что сотрудники полиции ждут больших усилий в этом направлении со стороны общества.
Также в Центре "Э" отметили тревожную ситуацию с увеличением количества молодежи, участвующей в несанкционированных уличных акциях. В ведомстве уверены, что работу по предотвращению подобных ситуаций должны вести не только правоохранители, но и родители, а также школы и вузы.