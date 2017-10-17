Медведев предостерег от прихода к власти суперинтеллекта

СКОЛКОВО, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что правительствам стран необходимо торопиться с переходом в цифровой мир, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить мозги человечества.
"Поэтому наша задача, на самом деле, соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен", — сказал премьер, выразив уверенность, что это под силу.
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