Скульптор рассказал, как создавал памятник главе советской разведки Фитину

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Автор монумента легендарному начальнику советской внешней разведки времен Великой Отечественной войны Павлу Фитину, народный художник России, лауреат премии Службы внешней разведки РФ Андрей Ковальчук рассказал РИА Новости, что работа над памятником стала для него данью памяти тем, кто защищал Родину, и уважения к тем, кто обеспечивает безопасность России сейчас.

Памятник был открыт в Москве около здания пресс-бюро Службы внешней разведки на Остоженке. В торжественной церемонии принимал участие директор СВР Сергей Нарышкин. На открытие памятника приехали ветераны разведки, родственники и земляки Павла Фитина из Уральского федерального округа.

"Глядя на бронзовую фигуру Павла Михайловича в наброшенной на плечи шинели, можно, наверное, подумать, что начальник разведки, узнав об окончании войны, с улыбкой шагает навстречу Победе, для которой он и его коллеги сделали все возможное", — отметил скульптор.

По словам Андрея Ковальчука, при создании памятника Павлу Фитину за основу были взяты его фотографии, предоставленные ему

Пресс-бюро СВР России, а из книги "Фитин" Александра Бондаренко, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей": "Очень помогли мне встречи с ветеранами разведки, участниками Великой Отечественной войны. В своих рассказах они сумели передать дух той эпохи, настроение людей, которое царило в преддверии Победы", — вспоминает Ковальчук.

В репортажах с церемонии открытия памятника некоторые СМИ сообщили,что памятник был создан по эскизу школьницы, победительницы конкурса "Мой земляк – Павел Фитин".

"Личность Павла Фитина вызвала большой интерес у школьников с Урала. Работы победителей конкурса "Мой земляк – Павел Фитин", достойны были поощрений. Возможно, огорчу поклонников юных талантов – когда был объявлен конкурс, я практически завершил работу над памятником в глине. Но, повторюсь, мы очень благодарны ребятам, которых по-настоящему взволновала личность Павла Михайловича Фитина и этот драматичный период в истории нашей страны", — сказал Андрей Ковальчук.