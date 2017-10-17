РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал сертификат на миллион рублей Вячеславу Мещерякову, который помог правоохранителям задержать подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, сообщает пресс-служба администрации области.
Бочаров выразил особую благодарность 73-летнему местному жителю, своевременно предоставившему полиции информацию о пропавшей девочке, отметили в администрации.
"Мы не сомневаемся в том, что суд примет решение и преступник будет наказан", — сказал глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Как ранее сообщало областное управление МВД, Мещеряков рассказал полиции, что ранее неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также о его резком исчезновении после начала поисковых мероприятий. Мужчина считал, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона, и сообщил эту информацию в полицию. Эти данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого.
Губернатор области, в свою очередь, поддержал ходатайства руководителей региональных управлений МВД и Следственного комитета о выплате пенсионеру ранее объявленного денежного вознаграждения в размере миллиона рублей.