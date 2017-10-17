РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал сертификат на миллион рублей Вячеславу Мещерякову, который помог правоохранителям задержать подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, сообщает пресс-служба администрации области.

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. Тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки. Он признал свою вину.

Бочаров выразил особую благодарность 73-летнему местному жителю, своевременно предоставившему полиции информацию о пропавшей девочке, отметили в администрации.

"Мы не сомневаемся в том, что суд примет решение и преступник будет наказан", — сказал глава региона, которого цитирует пресс-служба.

По решению губернатора за помощь в раскрытии преступления Мещерякову была назначена награда в размере миллиона рублей, во вторник жителю Калача-на-Дону был передан соответствующий сертификат, говорится в сообщении администрации области.

Как ранее сообщало областное управление МВД, Мещеряков рассказал полиции, что ранее неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также о его резком исчезновении после начала поисковых мероприятий. Мужчина считал, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона, и сообщил эту информацию в полицию. Эти данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого.

Губернатор области, в свою очередь, поддержал ходатайства руководителей региональных управлений МВД и Следственного комитета о выплате пенсионеру ранее объявленного денежного вознаграждения в размере миллиона рублей.