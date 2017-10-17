В ОП прокомментировали конкретизацию условий изъятия детей из семьи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конкретизация пленумом Верховного суда РФ условий изъятия детей из семьи поможет избежать злоупотребления нормами права, это своевременное и правильное решение, вопрос о котором Общественная палата (ОП) РФ поднимала неоднократно, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Пленум Верховного суда РФ перечислил условия, при которых детей могут забрать из семьи. Помимо жестокого обращения, алкоголизма и наркомании в него вошло злоупотребление родительскими правами. Как говорится в проекте постановления пленума, речь идёт об использовании этих прав в ущерб интересам детей, в частности, путем создания препятствий в обучении, вовлечения в занятие азартными играми, склонения к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных или одурманивающих веществ, а также вовлечения в деятельность сект, экстремистских или террористических организаций.

"Общественная палата России неоднократно ставила вопрос о необходимости конкретизировать условия возможности изъятия детей из семьи, чтобы избежать злоупотребления нормами права. Верховный суд даёт подробный перечень, что очень правильно. Проблема сектантов и родителей-отрицателей, которые запрещают любые медицинские манипуляции, например, переливание крови, или не лечат детей от ВИЧ-инфекции, крайне остро стоит в обществе", — заявила Гурцкая.

Она считает, что изъятие ребенка — это крайняя мера, но она "необходима порой, чтобы просто спасти жизнь".