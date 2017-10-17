В Институте развития интернета признали нехватку логики в "пакете Яровой"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нехранение избыточных данных в рамках "пакета Яровой" было бы эффективнее и менее затратно для операторов, чем снижение сроков хранения данных, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Ранее во вторник глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство готовится внести в правительство проект нормативного акта к "пакету Яровой", в котором срок хранения операторами трафика пользователей предлагается сократить с шести до одного месяца. По оценке Минкомсвязи, "разовые" затраты операторов при таком сроке хранения составят несколько десятков миллиардов рублей.

"Вряд ли многократное дублирование хранимой информации возобладает логикой, даже если мы уменьшим сроки хранения с трех лет или года до месяца. Безусловно, мы решим вопрос с деньгами, но появятся риски — срок немаловажен для расследования киберпреступлений", — сказал Щельцин РИА Новости.

"Гораздо эффективнее для оптимизации затрат было бы пересмотреть базу хранящейся информации, нежели сроки", — считает эксперт.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля.

Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.