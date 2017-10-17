Кузнецова рассказала, в каком городе самое дорогое школьное питание

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Стоимость двухразового питания для детей в образовательных учреждениях РФ составляет от 45 до 160 рублей в день, самая высокая цена зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, низкая — в Адыгейске. Соответствующие предварительные данные получены в ходе всероссийского мониторинга данной сферы, сообщила во вторник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова заявила о намерении выработать предложения по улучшению системы детского питания в образовательных учреждениях, поскольку в настоящее время ей и региональным детским омбудсменам поступает много жалоб на его качество. Для этих целей по инициативе уполномоченного по правам ребенка был запущен мониторинг сферы организации детского питания в регионах России.

"Мониторинг показал, что стоимость двухразового питания в день на одного учащегося колеблется от 45 рублей до 160", — сказала Кузнецова в ходе заседания президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Она отметила, что по последним данным наиболее высокая цена была зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, самая низкая — 45 рублей — в Адыгейске. При этом с 2015 года в ряде регионов стоимость питания ни разу не повышалась, однако сделать однозначных выводов о том, что этот факт каким-то образом влияет на качество питания, нельзя, отметила Кузнецова.