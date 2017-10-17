Медведев заявил, что Россия способна гарантировать цифровой суверенитет

Дмитрий Медведев во время фотографирования в инновационном центре Сколково. 17 октября 2017

Дмитрий Медведев во время фотографирования в инновационном центре Сколково. 17 октября 2017

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. У России достаточно потенциала, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, но она не собирается замыкаться и строить свой цифровой "колхоз", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на шестом форуме "Открытые инновации".

"У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой "колхоз", — сказал Медведев.

По его словам, емкость российского рынка ограничена.

"Мы будем продвигать российские разработки на глобальные рынки. Готовы действовать совместно с международными партнерами и прежде всего с нашими партнерами по евразийской интеграции", — добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что необходимо создавать "среду доверия, хотя сегодня это и непросто".

"Но мы открыты, и, надеюсь, наш диалог продолжится и на этой, и на других дискуссионных площадках", — заявил Медведев.