Медведев заявил, что Россия способна гарантировать цифровой суверенитет

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. У России достаточно потенциала, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, но она не собирается замыкаться и строить свой цифровой "колхоз", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на шестом форуме "Открытые инновации".
По его словам, емкость российского рынка ограничена.
"Мы будем продвигать российские разработки на глобальные рынки. Готовы действовать совместно с международными партнерами и прежде всего с нашими партнерами по евразийской интеграции", — добавил глава правительства.
Он подчеркнул, что необходимо создавать "среду доверия, хотя сегодня это и непросто".
"Но мы открыты, и, надеюсь, наш диалог продолжится и на этой, и на других дискуссионных площадках", — заявил Медведев.