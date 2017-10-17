МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) ставил вопрос о необходимости обеспечения государственной защиты переехавшего в Грозный жителя Омска, публично заявившего о преследовании геев в Чечне, в СК РФ заверили, что безопасность будет обеспечена, когда в этом будет необходимость, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее СМИ сообщили, что переехавший в Грозный два года назад житель Омска Максим Лапунов подал в Следственный комитет заявление о преследованиях геев в Чечне. Кроме того, молодой человек, как сообщалось, публично на пресс-конференции рассказал о применявшихся к нему пытках.

По информации СПЧ, в Следственном комитете идет доследственная проверка по этому заявлению.

"Мы ставили этот вопрос", — сказал Федотов в ответ на просьбу пояснить, обеспечена ли молодому человеку, заявившему о преследованиях, государственная защита.

"Ответ был простой: когда в этом будет необходимость, вся безопасность будет обеспечена", — добавил председатель СПЧ.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после этого сообщила, что получила от издания имена людей, на основании слов которых была подготовлена статья. Омбудсмен попросила СК написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было. На прошлой неделе Москалькова рассказала, что один человек обратился к ней с этой проблемой лично. По ее словам, она направила обращение в следственные органы, которые сейчас занимаются этими сведениями.