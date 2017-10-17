Московским водителям порекомендовали сменить летнюю резину

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуют поменять летние шины на своих авто на зимние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центре организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

Морозные ночи придут в Москву в пятницу и субботу, температура опустится до минус 1 — плюс 4, сообщили ранее в Гидрометцентре России.

"Мы рекомендуем водителям до конца недели начать подготовку к зиме и сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в ночное время температуры достигнут отрицательных, поэтому мы советуем водителям заранее подготовиться к началу зимнего сезона", — говорится в сообщении.

Это, как отметили в ЦОДД, позволит водителям быть готовыми к непогоде и избежать очередей в шиномонтаж.

Также автовладельцам напомнили о необходимости проверить работу аккумулятора автомобиля, чтобы он не разрядился в холодное время.

Водителей призвали быть более внимательными на дороге из-за наступления холодов, также в ЦОДД напомнили, что манера вождения зимой значительно отличается от теплого времени года — необходимо не забывать о более длинном пути торможения автомобиля и недопустимости резких торможений и перестроений.