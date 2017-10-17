Центр "Э" обеспокоился участием молодежи в несанкционированных акциях

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правоохранителей тревожит ситуация с увеличением количества молодежи, участвующей в несанкционированных уличных акциях, сообщил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин.

"Конечно, волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит, что процентное соотношение молодежи, которая в них участвует, увеличивается. Не отношу это к агитации именно агитаторов акции, но уменьшение возраста участников… настораживает", — сказал Валиулин на заседании "Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму" Совета по правам человека.

По его словам, это вопрос не только правоохранителей, но и родителей, учебных заведений.

"Поправки, внесение изменений в то, чтобы ответственность усилилась, не только в отношении детей, которые не знают, на что идут… в отношении родителей, может быть, даже учебных заведений, которые отвечают не только за учебу, но и за воспитание, образование", — добавил Валиулин.