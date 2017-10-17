Опрос показал, как россияне делят домашние обязанности в семье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Большая часть россиян считает, что воспитывать детей и заниматься хозяйством в браке супруги должны вместе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В современном российском обществе на мужа и жену возлагаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию (так считают 84% россиян, схожие опросы десятилетней давности давали аналогичные результаты). Исключительно "женским делом" называют это 15% опрошенных, мужским – один процент," — отмечается в материалах.

Распределение домашних обязанностей также должно касаться обоих членов семьи, считают 74% опрошенных. Только 17% респондентов уверены, что заниматься домом должна одна женщина, а 7% — что мужчина. Решение материальных проблем должно ложиться на мужские плечи, считают 54% респондентов, большая часть из которых женщины, и всего один процент граждан считает, что семью необходимо содержать женщине.

"В молодых семьях, находящихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность (что является одним из ключевых факторов принятия решения о рождении детей). Однако важно учитывать, что в полиэтничном российском пространстве остаются группы, четко следующие традиционным нормам при распределении домашних обязанностей (что и нашло отражение в результатах исследования)", — прокомментировала опрос эксперт ВЦИОМ Елена Михайлова.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 1 по 3 октября года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.