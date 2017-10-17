Орешкин рассказал, какие компетенции будут востребованы в будущем

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Способность получать знания и обрабатывать большие потоки информации вскоре может стать важнее, чем конкретные знания, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
"Важный тренд, что растет важность не конкретных знаний, а способности получать новые знания", — отметил Орешкин.
"Те люди, которые способны обрабатывать большой поток информации, выделять из него самое важное, способны коммуницировать с другими людьми — люди с такими способностями становятся все более важными в современной экономике", — пояснил министр.