Верховный суд назвал случаи, когда не будут лишать родительских прав

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ пояснил, что суды не могут лишать родительских прав людей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

"Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, психического расстройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией)", — говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

В то же время пленум напоминает, что если ребенку из-за такого поведения родителей грозит опасность, то суд может ограничить их в правах. Если речь об опасности для ребенка не идет, суд может ограничиться предупреждением.

"Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, в исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей", — отмечается в проекте постановления.