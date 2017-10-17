Верховный суд предложил лишать прав родителей, водящих детей в секты

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Родителей, которые водят детей в секты и экстремистские организации, заставляют играть в азартные игры, пренебрежительно и грубо с ними обращаются, могут лишить родительских прав, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности", — рекомендует Верховный суд.
Также основанием для лишения родительских прав является совершение против них или второго родителя преступления, даже если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (истечению срока давности, амнистией или помилованием).