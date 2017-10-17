Онищенко прокомментировал запрет курения у подъездов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что принятие законопроекта о запрете курения возле подъездов поможет в борьбе с табачной зависимостью в целом и оградит детей от "пагубного влияния" взрослых в частности.

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Ранее газета "Известия" сообщила о положительном отзыве Минздрава на законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов.

"Это действительно поможет (бороться с курением). Здесь есть две вредные составляющие: первая — это прямое воздействие дыма на всех жителей подъезда, которые входят и выходят из дома, так называемое пассивное курение; второе не менее, а может быть и более значимое — когда взрослые люди стоят и подают пагубный пример детям", — заявил Онищенко РИА Новости.

В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство. С 1 июня 2014 года запрещено курить в заведениях общепита, поездах, самолетах, на кораблях, а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. Кроме этого, с первого января выросли ставки акцизов на табак.