В России надо оборудовать места для курения у жилых домов, считает нарколог

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возле жилых домов в России нужно оборудовать места для курения, считает главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Как вы относитесь к идее запретить курение у подъездов жилых домов? Положительно, курильщики мешают окружающим

Отрицательно, люди имеют право курить на улице

Не вижу в запрете смысла, люди все равно будут курить

Мне все равно Результаты 39.3% Положительно, курильщики мешают окружающим

27.9% Отрицательно, люди имеют право курить на улице

30.9% Не вижу в запрете смысла, люди все равно будут курить

1.9% Мне все равно Все опросы Голосовать

Ранее "Известия" сообщили, что Минздрав поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов.

"Я думаю, что постепенно инициатива реализуется. Думаю, что около каждого дома нужно оборудовать места для курения, как это делается в учреждениях, в аэропортах. Есть место, и народ привыкнет, что надо курить в одном определенном месте. А то у нас дворы все закиданы окурками, это нездорово", — сказал Брюн РИА Новости.

Он отметил, что подобные меры рассчитаны на новое поколение.

"Законы, особенно запретительные в отношении таких вредных привычек, работают на следующее поколение… Они не работают на поколение, которое привыкло где угодно бросать окурки, они, наверное, будут продолжать. А новое поколение будет это принимать как данность", — добавил Брюн.