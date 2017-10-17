В России надо оборудовать места для курения у жилых домов, считает нарколог

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возле жилых домов в России нужно оборудовать места для курения, считает главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
39.3%Положительно, курильщики мешают окружающим
27.9%Отрицательно, люди имеют право курить на улице
30.9%Не вижу в запрете смысла, люди все равно будут курить
1.9%Мне все равно
"Я думаю, что постепенно инициатива реализуется. Думаю, что около каждого дома нужно оборудовать места для курения, как это делается в учреждениях, в аэропортах. Есть место, и народ привыкнет, что надо курить в одном определенном месте. А то у нас дворы все закиданы окурками, это нездорово", — сказал Брюн РИА Новости.
Он отметил, что подобные меры рассчитаны на новое поколение.
"Законы, особенно запретительные в отношении таких вредных привычек, работают на следующее поколение… Они не работают на поколение, которое привыкло где угодно бросать окурки, они, наверное, будут продолжать. А новое поколение будет это принимать как данность", — добавил Брюн.