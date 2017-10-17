В "Аптекарском огороде" пройдет выставка "Искусство бонсай"

Посетители на выставке японских бонсай в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Посетители на выставке японских бонсай в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Крупнейшая в России выставка японского искусства бонсай откроется 21 октября в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке представят более 60 деревьев, среди которых, японские сливы, буки, дланевидные клены, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из китайского можжевельника. Все желающие также смогут посетить мастер-классы по выращиванию и формированию бонсай.

Экспозиция будет проходить до 28 января.

Бонсай — это техника создания карликовых деревьев. За пределами Японии для этого часто используют местные растения. Первые такие деревья в России появились именно в "Аптекарском огороде" на рубеже XIX-XX веков.