"Аэроэкспресс" назвал дату запуска первого двухэтажного поезда

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, 27 октября 2017 года запустит первый двухэтажный поезд с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково", сообщили РИА Новости в "Аэроэкспрессе".

"Аэроэкспресс" закупает у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт "Домодедово". Однако сроки переносились. Представитель "Аэроэкспресса" в конце лета сообщал РИА Новости, что двухэтажные поезда поедут осенью 2017 года.

"Торжественное мероприятие, посвященное запуску двухэтажного подвижного состава "Аэроэкспресс" производства швейцарской компании Stadler, состоится 27 октября. Запуск двухэтажных поездов — это еще один этап развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018", — сообщили в "Аэроэкспрессе" во вторник.

Там добавили, что первый рейс отправится в 14:00 с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково", а в аэропорт "Домодедово" двухэтажные поезда поедут до конца текущего года.

В настоящее время между Москвой и столичными аэропортами курсируют одноэтажные поезда "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.