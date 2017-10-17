Садовничий предложил создать международную ассоциацию ректоров

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) предложил создать международную ассоциацию ректоров университетов для налаживания общения разных вузов мира.

"Я предлагаю для того, чтобы мы могли объединять все наши усилия создать, может быть, выступить с инициативой создания такой единой ассоциации ректоров университетов мира. Понимаю, что это много, но можно продумать формы общения", — сказал Садовничий.

Он пояснил, что ранее уже существовали ассоциации вузов мира и Европы. Однако сейчас их деятельность сошла на нет, а возможно, по его словам, и прекратила существование.

Садовничий отметил, что необходимо продумать формы общения университетов мира, так как без этого у вузов нет будущего.

"Мы могли бы организовать новую конференцию, ассоциацию ректоров мира. И это была бы инициатива нашего студенческого форума, фестиваля молодежи и студентов", — добавил он.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: для участия в самом крупном молодежном событии в Сочи приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. Начавшийся в воскресенье фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

МИА "Россия сегодня" является партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.