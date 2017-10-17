На Манежной площади откроется интерактивный павильон Московского зоопарка

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Интерактивный павильон Московского зоопарка будет открыт для посетителей на Манежной площади напротив Исторического музея с 18 по 22 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как поясняется, перед посетителями появятся виртуальные звери, а звуки природы и голоса животных усилят ощущение реальности происходящего. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в интерактивном зоопарке покажут животных, занесенных в Красную книгу России, зрителям также продемонстрируют новые подходы зоопарка к экологическому просвещению.
По данным портала, обитателями интерактивного зоопарка станут 10 редких видов животных, среди которых — амурский тигр, лошадь Пржевальского, дальневосточный леопард, манул, стерх, снежный барс и другие. Кроме того, в шатре появится тумба дополненной реальности — при наведении на нее специального планшета редкие животные будут оживать и давать себя погладить.