На Манежной площади откроется интерактивный павильон Московского зоопарка

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Интерактивный павильон Московского зоопарка будет открыт для посетителей на Манежной площади напротив Исторического музея с 18 по 22 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В эти дни в столице пройдет Российская экологическая неделя. В шатре площадью 280 квадратных метров и высотой 10 метров гости смогут окунуться в виртуальный мир животных. Иллюзию пребывания в настоящем зоопарке создадут при помощи интерактивных панелей, установленных по периметру павильона", — говорится в сообщении.

Как поясняется, перед посетителями появятся виртуальные звери, а звуки природы и голоса животных усилят ощущение реальности происходящего. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в интерактивном зоопарке покажут животных, занесенных в Красную книгу России, зрителям также продемонстрируют новые подходы зоопарка к экологическому просвещению.

"Таковым, например, является проект "Экокультурный туризм", в ходе которого люди в путешествиях знакомятся с правилами поведения в природе и окунаются в мир флоры и фауны Московского региона. Приглашаем всех желающих посетить наш шатер", — цитирует портал Акулову.

По данным портала, обитателями интерактивного зоопарка станут 10 редких видов животных, среди которых — амурский тигр, лошадь Пржевальского, дальневосточный леопард, манул, стерх, снежный барс и другие. Кроме того, в шатре появится тумба дополненной реальности — при наведении на нее специального планшета редкие животные будут оживать и давать себя погладить.