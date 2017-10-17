Красноярец набил на лице татуировку с фразой "терять нечего"

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Красноярец Николай Маркелов набил на своем лице большую татуировку в виде надписи "терять нечего " и снял часть процесса на видео, выложив его в социальной сети ВКонтакте.

Маркелов работает в местном тату-салоне и пропагандирует тату-культуру. Татуировка темного цвета занимает область щек, подбородка и губ.

"Я решил набить себе татуировку на лице, потому что уже есть татуировки здесь. Хотелось небольшую, но не получилось. Надпись "терять нечего" опять же выбрана по причине того, что уже есть тату, и мне действительно нечего терять", — сказал РИА Новости Маркелов.

По его словам, после нанесения рисунка на лицо в его жизни мало что изменилось. Друзья приняли его таким, какой он есть, а знакомые разделились на два лагеря – одним нравится, другим нет. На улице на него обращают внимание, показывают пальцем. Родители, как считает Маркелов, должны его любить и в таком виде.

На теле Маркелова также есть изображения президента Владимира Путина и скандально известной Дианы Шурыгиной. Свой выбор он пояснил тем, что Путин — самый известный политик в мире, а Шурыгину набил "по приколу".