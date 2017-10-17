Первый в России: в Ростове-на-Дону открыт памятник "Героям Донбасса"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону открыт первый в России памятник добровольцам, воевавшим на юго-востоке Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.

История создания памятника

Открытие памятника "Героям Донбасса", приуроченное к третьему съезду организации "Союз добровольцев Донбасса", прошло в парке имени Островского в присутствии главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, помощника президента России Владислава Суркова и главы Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева.

Памятник был установлен по заказу "Союза добровольцев Донбасса", потратившего на него чуть менее одного миллиона рублей. Стела высотой 6,5 метра облицована гранитными плитами и увенчана крестом "Союза добровольцев Донбасса".

Постамент для памятника был установлен в парке еще в середине сентября, тогда же власти утвердили концепцию монумента. В конце сентября появился сам памятник, на котором чуть позже появилась надпись "Героям Донбасса", которая, по словам источника РИА Новости в горадминистрации, не была согласована с межведомственной комиссией Ростова-на-Дону по установке памятных знаков. Заседание комиссии по рассмотрению названия памятника должно состояться во второй половине октября.

У памятника нашлись противники

Несмотря на это, 5 октября было опубликовано постановление Виталия Кушнарева, которое разрешает установку памятника в парке имени Островского.

Ранее в городской прокуратуре сообщили РИА Новости, что им поступило заявление активистов ростовского отделения общественного движения "Солидарность" по поводу незаконной, по их мнению, установки памятника "Героям Донбасса". Заявление передано в прокуратуру Первомайского района.

Памятник "Мотороле"

По данным СМИ, осуждение активистов заслужило не название памятника, а сама его идея. Заявителей также возмутило отсутствие общественных слушаний перед установкой памятника.

Глава ДНР Александр Захарченко, выступая на церемонии открытия памятника в Ростове-на-Дону, сообщил, что в понедельник в Донецке был установлен еще один памятник — погибшему командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола".

Захарченко отметил, что Павлов отдал свою жизнь "за те идеалы и веру, которыми жил и в которые верил". "Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова — огромный поклон от жителей Донецкой народной республики", — добавил глава ДНР.