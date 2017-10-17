Первый в России: в Ростове-на-Дону открыт памятник "Героям Донбасса"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону открыт первый в России памятник добровольцам, воевавшим на юго-востоке Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.
История создания памятника
Памятник был установлен по заказу "Союза добровольцев Донбасса", потратившего на него чуть менее одного миллиона рублей. Стела высотой 6,5 метра облицована гранитными плитами и увенчана крестом "Союза добровольцев Донбасса".
Постамент для памятника был установлен в парке еще в середине сентября, тогда же власти утвердили концепцию монумента. В конце сентября появился сам памятник, на котором чуть позже появилась надпись "Героям Донбасса", которая, по словам источника РИА Новости в горадминистрации, не была согласована с межведомственной комиссией Ростова-на-Дону по установке памятных знаков. Заседание комиссии по рассмотрению названия памятника должно состояться во второй половине октября.
У памятника нашлись противники
Ранее в городской прокуратуре сообщили РИА Новости, что им поступило заявление активистов ростовского отделения общественного движения "Солидарность" по поводу незаконной, по их мнению, установки памятника "Героям Донбасса". Заявление передано в прокуратуру Первомайского района.
Памятник "Мотороле"
Глава ДНР Александр Захарченко, выступая на церемонии открытия памятника в Ростове-на-Дону, сообщил, что в понедельник в Донецке был установлен еще один памятник — погибшему командиру батальона "Спарта" Арсену Павлову с позывным "Моторола".
Захарченко отметил, что Павлов отдал свою жизнь "за те идеалы и веру, которыми жил и в которые верил". "Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова — огромный поклон от жителей Донецкой народной республики", — добавил глава ДНР.