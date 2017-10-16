ТВ-3 не показал баттл Oxxxymiron и Dizaster

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российский телеканал ТВ-3 не смог показать в своем эфире рэп-баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мироном Федоровым) и американским исполнителем Dizaster (Баширом Ягами) в Лос-Анджелесе, заявив, что организаторы мероприятия без объяснения причин отказались от продажи прав на трансляцию.

Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что покажет в своем эфире рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и с закадровым комментарием. Позднее Oxxxymiron в своем Twitter опроверг эту информацию и сообщил, что ролик появится в сети.

"Канал на протяжении длительного времени вел переговоры с организатором мероприятия о покупке прав на телетрансляцию. Результатом переговоров стало достижение согласия по всем условиям трансляции. С согласия канадской компании, канал приступил к анонсированию предстоящего эфирного события. Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки", — говорится в официальном заявлении телеканала, прозвучавшем в его эфире в понедельник вечером во время запланированного показа баттла.

ТВ-3 отмечает, что сам является правообладателем, соблюдает требования законодательства и с уважением относится к вопросу соблюдения прав других правообладателей, поэтому в отсутствие соответствующих прав не будет транслировать баттл. Тем не менее, заканал отмечает, что, "уважая решение правообладателя, канал не принимает то, в какой форме и каким образом это решение было принято".

Представители ТВ-3 утверждают, что проявили себя в процессе переговоров "как добросовестная компания", тогда как действия правообладателя "оценить как аналогичные" не могут.

"В результате ведения переговоров, которые для правообладателя, возможно, являлись исключительно развлечением, способом привлечь интерес к мероприятию, канал потерял время и эфирный ресурс. И самое важное — канал подвел своих зрителей. Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению", — подчеркивается в заявлении ТВ-3.

Комментарием правообладателя РИА Новости к настоящему времени не располагает.

Тема рэп-баттлов стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron (Мирон Фердоров) и Слава КПСС (Вячеслав Машнов). Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение. В интернете запись поединка набрала уже 25 миллионов просмотров. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.