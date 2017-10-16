В Ростове-на-Дону установили памятник воевавшим в Донбассе добровольцам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Первый в России памятник воевавшим на юго-востоке Украины российским добровольцам открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Торжественное открытие памятника "Героям Донбасса" состоялось в парке имени Островского и было приурочено к третьему съезду организации "Союз добровольцев Донбасса". На церемонии открытия монумента присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, помощник президента РФ Владислав Сурков, глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"Сегодня для города Ростов-на-Дону знаменательный день. Мы открываем мемориал в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что можно сохранить русский мир. От имени администрации города, от имени ростовчан хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы сделали для сохранения русского мира", — пояснил Кушнарев.

По словам Захарченко, в понедельник в Донецке был установлен еще один памятник — погибшему командиру батальона "Спарта" самопровозглашенной ДНР Арсену Павлову с позывным "Моторола".

"Сегодня исполнился ровно год со смерти Арсена Павлова. В Донецке ему сегодня открыли памятник. Он отдал свою жизнь за те идеалы и веру, которыми жил и в которые верил. Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова — огромный поклон от жителей Донецкой народной республики", — сказал Захарченко.

ИСТОРИЯ С ПАМЯТНИКОМ

Заказчиком памятника является межрегиональная общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". По словам исполняющего обязанности руководителя ростовского отделения организации Тимура Оккерта, памятник устанавливался за счет внебюджетных средств, на него потратили чуть менее 1 миллиона рублей.

Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами, на ней установлен крест "Союза добровольцев Донбасса".

Постамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября. Концепцию памятника 15 сентября утвердила межведомственная комиссия Ростова-на-Дону по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий. Согласно паспорту объекта, работы по установке памятника начались почти за 1,5 месяца до официального согласования комиссией.

В конце сентября памятник появился в парке имени Островского, чуть позже на него нанесли надпись "Героям Донбасса". Как объяснил РИА Новости источник в городской администрации, это название было предложено авторами концепции, но комиссия его не согласовала. Заседание комиссии по рассмотрению названия памятника должно состояться во второй половине октября.

Несмотря на это, на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону 5 октября появилось постановление главы города Виталия Кушнарева, которое разрешает установить памятник в парке имени Островского.