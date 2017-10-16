Минюст подготовил проект о содействии избиркомам на выборах президента

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минюст России подготовил проект постановления правительства о содействии избирательным комиссиям при проведении выборов президента РФ, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Проектом постановления определяются направления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и учреждений, органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления с избирательными комиссиями различного уровня, осуществляющими подготовку и проведение выборов президента РФ, на стадиях выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, голосования и подсчета голосов избирателей, подведения итогов голосования и объявления результатов выборов", — говорится в сообщении.

Особо определены вопросы обеспечения реализации избирательного права инвалидов и других маломобильных граждан; военнослужащих; людей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях; граждан, находящихся за пределами России и вне места регистрации (голосование по месту нахождения).