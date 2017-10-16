Адвокат рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Telegram в России

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Ситуация вокруг конфликта создателей Telegram с российскими властями может привести мессенджер к участи LinkedIn и блокировке в случае подачи соответствующего иска Роскомнадзором, но более вероятен оптимистичный сценарий, разъяснил РИА Новости адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Ранее стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Советник президента России по интернету Герман Клименко вновь публично призвал владельца Telegram Павла Дурова к сотрудничеству с властями, как это, по словам Клименко, происходило у Дурова в других странах.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что о блокировке Telegram "пока … речи не идет".

"Данная ситуация имеет несколько путей развития, и они будут зависеть от того, какую позицию займет Telegram, и того, насколько активно себя будет вести государственная власть в лице Роскомнадзора по данному вопросу", — сказал Носков.

По его словам, по первому пути – конфронтационному – ситуация будет развиваться, если "Telegram займет жесткую позицию по неисполнению требований Роскомнадзора, а он, в свою очередь, примет все необходимые действия по блокировке мессенджера на территории РФ".

В этом случае, по словам адвоката, Telegram ожидает участь социальной сети LinkedIn. В ноябре 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес эту соцсеть в реестр запрещенной информации из-за отказа хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных в РФ. Это стало первым случаем блокировки крупной соцсети в РФ.

Второй вариант развития ситуации, по словам Носкова, более оптимистичен для Telegram. "Он возможен в случае, если Telegram исполнит требование властей, или если Роскомнадзор не примет всех возможных мер по блокировке Telegram", — пояснил адвокат.

Наиболее вероятным исходом событий, по мнению Носкова, станет сотрудничество Павла Дурова с российскими властями в той или иной форме.

Герман Клименко ранее предположил, что Дуров, вступая в конфронтацию с властями из-за Telegram, на деле готовит этот актив к продаже. Если же это не так, по мнению интернет-омбудсмена, Telegram неизбежно начнет сотрудничать с властями, "все станут Skype или Microsoft, который сдает коды".