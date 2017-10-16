МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Счетная палата РФ считает, что реальные пенсии россиян к 2020 году могут снизиться на 2,7% по сравнению с текущим годом, заявила глава ведомства Татьяна Голикова, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

"В нашем заключении содержится оценка (снижения) реальных пенсий, которую мы делали на основе того варианта прогноза, который нам был внесен Минфином. Это (снижение на) 1,6%. Но после того, как материалы поступили в Госдуму, то исходя из тех показателей, которые там представлены, реальное снижение пенсий составляет 2,7%. Это достаточно высокий показатель ", — сказала Голикова.

По словам представителя пресс-службы Счетной палаты, речь идет о снижении пенсий к 2020 году.

При этом глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил в понедельник журналистам, что пенсии неработающих пенсионеров в РФ в ближайшие три года будут расти в реальном выражении. При этом он допустил, что возможно некоторое снижение пенсий с учетом того, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются.