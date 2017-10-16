Путин поручил Генпрокуратуре проверить субъекты, работающие с отходами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить деятельность хозяйствующих субъектов, чья деятельность связана с обращением с отходами первого и второго класса опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные), говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку: а) хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обращением с отходами I и II классов опасности, по соблюдению ими лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами"; б) хозяйствующих субъектов, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, по соблюдению ими требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами при осуществлении мероприятий по обезвреживанию и размещению отходов", — говорится в документе.

Срок исполнения первого поручения назначен на сентябрь 2018 года, второго — на декабрь 2018 года.