Клименко: Telegram начнет сотрудничать с правоохранительными органами

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Telegram неизбежно начнет сотрудничать с правоохранительными органами РФ, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Ранее в понедельник стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. По мнению владельца мессенджера Павла Дурова, требования ФСБ нереализуемы технически и они противоречат Конституции РФ.

"В этой ситуации приходит такая аллюзия — эта музыка будет вечной, раз. Вторая — что это "Сага о Форсайтах" в том смысле что ее нельзя прекратить, она давно началась. И в-третьих это принуждение к миру, это то, чем занимался Роскомнадзор, рассылая открытые письма (к Telegram), — сказал Клименко в интервью РИА Новости.

"Я не вижу ни в дальнейшей, ни в ближайшей перспективе компаний, которые бы работали на территории определенной страны без сотрудничества с этими территориями", — отметил он.

"Все равно все транснациональные корпорации будут сотрудничать, все станут Skype или Microsoft, который сдает коды", — подчеркнул советник президента.

По его словам, сотрудничество неизбежно, но ему сложно сказать, когда это произойдет.