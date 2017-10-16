В Минсельхозе рассказали о ситуации с ящуром в Башкирии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ситуация с ящуром в Башкирии находится под контролем, и возможность выноса возбудителя из неблагополучных пунктов республики минимальна, однако существует риск заноса вируса ящура в российские регионы со стороны Монголии, Китая и стран Закавказья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В начале октября Россельхознадзор сообщил о вспышке ящура на территории Туймазинского района Башкирии. "На данный момент риск выноса возбудителя из неблагополучных пунктов в Республике Башкирия минимальный. Проводится весь комплекс противоэпизоотических мероприятий по ликвидации неблагополучных пунктов: отчуждение и уничтожение больных и переболевших животных, инфицированных кормов", — сообщили, в свою очередь, в Минсельхозе РФ.

Помимо этого, проводится дезинфекция мест содержания животных. В угрожаемой зоне осуществляется вакцинация естественно-восприимчивых животных, с последующим серологическим надзором. "В то же время сохраняется весьма высокий риск заноса вируса ящура в регионы, граничащие с Монголией и КНР, а также странами Закавказья, в связи с острой эпизоотической ситуацией в приграничных территориях страны", — добавили в министерстве.

Минсельхоз также указал, что вспышка ящура в Башкирии не отразится на производстве молока и на уровне цен на него в федеральном масштабе. "Не затронуты крупные производители молока. Молоко и молочные продукты, прошедшие пастеризацию и ультрапастеризацию, перемещаются без ограничений", — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что в сентябре 2017 года Китай признал официальный международный статус России как "страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации". Впрочем, это признание не давало российским предприятиям прямого права поставок своей продукции в Китай.

"Тридцатого сентября в связи с регистрацией на территории Башкирии очага ящура Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) этот статус был приостановлен. Поэтому процедура получения российскими предприятиями доступа на китайский рынок будет продолжена после ликвидации очагов заболевания и восстановления официального статуса МЭБ", — добавили в Минсельхозе.