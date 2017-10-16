К выборам в 2018 году ЦИК подготовит сувениры для голосующих впервые

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Традиционные символические сувениры для молодых людей, которые придут голосовать впервые, планируется изготовить и к выборам президента РФ в 2018 году, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Обычно это традиционная поздравительная открытка, сувенирный брелок или значок. Я думаю, в этот раз избирательные комиссии субъектов и Центральная избирательная комиссия такую возможность будут иметь… Уверен, что это будет", — сообщил Булаев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, планируются ли на предстоящих выборах традиционные сувениры для молодых людей, голосующих впервые.

"Когда голосование осуществляется в первый раз, исполняется 18 лет — и человек идет на выборы (тем более, что это голосование на выборах президента), конечно, нужно сделать так, чтобы человек его запомнил", — считает замглавы ЦИК.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.