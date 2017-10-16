Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 1,7%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 1,7%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 4 по 11 октября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,7 % и составила 711 560 человек. Годом ранее этот показатель составлял 838 970 человек", — заявили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 71 регионе. Наибольшее снижение наблюдалось в Еврейской автономной области, Кировской, Курганской, Брянской, Тверской, Воронежской, Костромской и Курской областях, Республике Марий Эл, Хабаровском крае.

В 13 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Республике Крым, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Мурманской области, Ненецком автономном округе.

По состоянию на 11 октября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 115 850 человек.

Также в Минтруде напомнили, что на 1 октября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9 % от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года – 1,1 %).

В ведомстве добавили, что по состоянию на 11 октября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.