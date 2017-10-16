В Крыму призвали разработать стратегию развития без учета воды из Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Власти Крыма должны разработать стратегию развития полуострова с учетом отсутствия ранее поставляемой из Украины воды, заявил спикер госсовета республики Владимир Константинов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Наиболее уязвимыми оказались города и села на востоке Крыма – Керчь, Феодосия, Судак, а также моногорода на севере полуострова Армянск и Красноперекопск, где вода в больших объемах использовалась на производствах. Остроту проблемы водоснабжения восточного Крыма удалось снять бурением новых скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу.

"Мы должны выстраивать стратегию (развития) без украинской воды в принципе. Ее не будет и предположить, что она когда-то будет… когда там сменится эта преступная власть, мы не знаем", — заявил Константинов на заседании комитета парламента по проблеме водообеспеченности республики Крым.

По мнению Константинова, факторами, которые заставляют принять такую стратегию как данность, стали: большие потери воды при передаче открытым способом в Крым по каналу, отсутствие надежной системы для полива полей, низкое качество поставляемой ранее воды из Днепра, а также финансовые вопросы.

"Какая цена будет этой воды? Поэтому мы должны выстраивать стратегию без этой воды", — сказал спикер.

В стратегию развития, по его словам необходимо внести задачи устранения потерь воды в сетях Крыма, переработки стоков и производство технической воды.

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