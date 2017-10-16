МВД готовит проект о подтверждении квалификации водителей автобусов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. МВД России совместно с Минтрансом готовит законопроект, который в случае принятия обяжет водителей в сфере перевозки пассажиров и грузов подтверждать свою квалификацию раз в несколько лет, и намерен в ближайшее время представить документ общественности, сообщил на брифинге заместитель начальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Роман Мишуров.

"В настоящее время готовится законодательная инициатива в соответствии с поручением правительства и президента, направленная на установление некой системы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств, которые задействованы в сфере перевозки пассажиров в первую очередь и в перевозках грузов", — сказал Мишуров.

Он предположил, что водителям большегрузов и автобусов нужно будет подтверждать свою квалификацию "раз в пять лет", однако уточнил, что этот срок пока не утверждён окончательно.

"Такая работа ведётся, МВД России активно участвует с Министерством транспорта (в создании инициативы), и я думаю, что в ближайшее время представим документ общественности", — сказал представитель ГИБДД.