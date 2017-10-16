В Тюменской области создадут этнографический центр коренных народов Севера

ТЮМЕНЬ, 16 окт — РИА Новости. Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера планируют создать в Тюменской области на озере Андреевское, инвестор выбирает один из пяти предложенных участков, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Проводить экскурсии для посетителей будут представители коренных народов Севера. На озере появится стойбище с хантыйской избой и ненецким чумом, будет воссоздано "святое место" с семью хранителями Земли для знакомства с обрядами северных народов, а также оборудована охотничья тропа с самоловными орудиями", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, вблизи села Созоново Тюменского района планируют реализовать турпроект "Чайный путь — врата Сибири", который представляет собой создание исторического мини-комплекса с музеем чая и туристической инфраструктурой. Разработана экскурсия по самому селу Созоново с посещением православного храма святой великомученицы Екатерины. Туристы начнут заезжать туда уже в ближайшее время.

По словам губернатора Тюменской области, туристическая отрасль — один из двигателей экономического роста. За последние три года в Тюменской области открылось более 50 гостиниц и отелей, активно развивается транспортная инфраструктура, завершилась реконструкция международного аэропорта "Рощино", которому планируют вернуть статус межрегионального хаба.

"Интерес к нашему региону с каждым годом растет. В 2016 году Тюменскую область посетило более двух миллионов туристов и экскурсантов. Подавляющее большинство — это жители северных автономных округов, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, порядка 50 тысяч иностранных туристов", — сказал глава региона.

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