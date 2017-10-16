Правительство Москвы откажется от услуг частных владельцев эвакуаторов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Администратор московского парковочного пространства планирует закупить новые эвакуаторы в 2018 году, тем самым правительство Москвы постепенно откажется от услуг частных компаний – операторов эвакуаторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе АМПП в понедельник.

Московский паркинг намерен заключить сервисный контракт на пять лет и приобрести 125 новых машин с манипуляторами. Это позволит лучше контролировать работу службы перемещения в городе, сократить издержки, а также создать около 300 рабочих мест.

"Благодаря закупке эвакуаторы начнут переходить в городскую собственность. Мы рассчитываем завершить этот процесс в ближайшие несколько лет", – добавили в пресс-службе АМПП.

В июне этого года город расторг контракт с подрядной организацией Мосгорлогистик, оказывавшей услуги по перемещению транспортных средств на специализированные стоянки. В их распоряжении находилось порядка 150 погрузочных машин.