Правительство Москвы откажется от услуг частных владельцев эвакуаторов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Администратор московского парковочного пространства планирует закупить новые эвакуаторы в 2018 году, тем самым правительство Москвы постепенно откажется от услуг частных компаний – операторов эвакуаторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе АМПП в понедельник.
"Благодаря закупке эвакуаторы начнут переходить в городскую собственность. Мы рассчитываем завершить этот процесс в ближайшие несколько лет", – добавили в пресс-службе АМПП.
В июне этого года город расторг контракт с подрядной организацией Мосгорлогистик, оказывавшей услуги по перемещению транспортных средств на специализированные стоянки. В их распоряжении находилось порядка 150 погрузочных машин.