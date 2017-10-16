Харламов озвучил приложение "Яндекс.Навигатор"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Популярный актер, комик, резидент Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов озвучил предупреждения популярного в России дорожного приложения "Яндекс. Навигатор", сообщает пресс-служба телеканала.

"Резидент озвучил 130 фраз для приложения, которые помогут тебе ориентироваться на дороге. Например, в промежуточной точке он предлагает не задерживаться, если там не кормят, а в случае ухода с заданного маршрута – самостоятельно найти разворот", — говорится в сообщении.

Голос Харламова будет доступен в Яндекс.Навигаторе для Android и iOS, уточняется в сообщении.

Среди известных личностей, чьими голосами говорил "Яндекс.Навигатор" — комментатор и телеведущий Василий Уткин, рэпер Баста, режиссер Федор Бондарчук. В мае этого года "Яндекс" также добавил в Навигатор голос Оптимуса Прайма — предводителя автоботов из "Трансформеров".