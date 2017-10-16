Мэрия Москвы получила от "криптовалютчиков" заявку о проведении шествия

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мэрия Москвы получила и рассматривает заявку "криптовалютчиков" о проведении 23 ноября шествия на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее председатель общественной организации "Криптовалютное государство" Дмитрий Карпиловский сообщил РИА Новости, что уведомил власти Москвы о намерении провести на Красной площади шествие в поддержку легализации в России криптовалют.

"Да, пришло уведомление о проведении шествия по 54 закону. Цель мероприятия: создание одобрительного и положительного отношения к криптовалютам. Место проведения шествия — Красная площадь, 23 ноября до 200 человек. Заявка на рассмотрении", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как следует из уведомления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, группа граждан планирует провести "шествие криптовалютчиков с целью создания одобрительного и положительного отношения к криптовалютам (виртуальным деньгам) руководства страны и Центробанка в лице Эльвиры Набиуллиной". Организатор шествия указывает, что по Красной площади с плакатами в защиту криптовалют планируют пройти около 200 человек.