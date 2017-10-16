Путин наградил президента Moet Hennessy – Louis Vuitton медалью Пушкина

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина президента и председателя правления группы компаний Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернара Арно, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Как отмечается в документе, медали Пушкина, одна из которых досталась президенту LVMH, были выданы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Владелец Moet Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно в сентябре этого года был признан богатейшим человеком Франции по оценке журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 41,5 миллиарда долларов.

Группа компаний LVMH занимается производством предметов роскоши. Группе принадлежат такие бренды как Hennessy, Louis Vuitton и Givenchy. Арно за свои заслуги перед французским народом ранее был удостоен звания командора Ордена Почетного легиона и командора Ордена Искусств и литературы.