"Криптовалютчики" хотят провести шествие по Красной площади

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Председатель общественной организации "Криптовалютное государство" Дмитрий Карпиловский заявил РИА Новости, что уведомил власти Москвы о намерении провести на Красной площади шествие в поддержку легализации в России криптовалют.

Как следует из уведомления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, группа граждан планирует провести "шествие криптовалютчиков с целью создания одобрительного и положительного отношения к криптовалютам (виртуальным деньгам) руководства страны и Центробанка в лице Эльвиры Набиуллиной".

Организатор шествия указывает, что по Красной площади с плакатами в защиту криптовалют планируют пройти около 200 человек.

"Криптовалюта — это выход из кризиса и полная независимость от доллара, а также безрисковые и прозрачные операции. Во время проведения шествия будут использоваться транспаранты, плакаты, листовки и иные средства наглядной агитации", — говорится в уведомлении Карпиловского.