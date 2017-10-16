Речи о блокировке Telegram в России пока не идет, заявил Песков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

"Пока, насколько я знаю, об этом (блокировке) речи не идет, собственно, никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, не вызывает ли опасений у Кремля ситуация с возможной блокировкой Telegram, первым шагом к которой может стать данное решение суда.